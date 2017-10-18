Проездные в виде браслетов начнут тестировать в Петербурге с 2018 года

В Избранное

Санкт-Петербург, 18 октября. В Санкт-Петербурге могут появиться электронные проездные в виде наручных браслетов. Об этом заявил глава ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Самойлов.

По его словам, Петербург пока не готов вслед за Москвой запускать в массовую реализацию инновационные формы проездных билетов, однако с начала 2018 года проездные электронные билеты «Подорожник» в виде браслетов начнут тестироваться в общественном транспорте Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что 18 октября в Москве стартовали продажи электронных проездных «Тройка» в форме браслетов. Браслет стоит 450 рублей, при этом в продажу поступило всего 500 штук.