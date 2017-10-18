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Юг КАД перекроют до середины декабря в Петербурге
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    Юг КАД перекроют до середины декабря в Петербурге

    20:36  18 Октября 2017
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    Юг КАД перекроют до середины декабря в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 октября. До середины декабря на развязке КАД с Московским шоссе будет перекрыто движение по двум полосам, сообщили ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Ограничения начнут действовать с 18 октября. В районе развязки КАД и Московского шоссе будет перекрыто движение по первой и второй полосам магистрали. На третьей и четвертой полосах движение транспорта будет ограничено. Изменение будут оставаться в силе до 15 декабря.

    «Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 километров в час, направляющие стрелки со световой индикацией, — рассказали в Упрдор «Северо-Запад». — Установлены ограждающие элементы (водоналивные барьеры). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения)».

    Юг КАД перекроют до середины декабря в Петербурге

    Как пояснили источники, на трассе будут заменена опорная часть, а также проведено обследование металлоконструкции пролетного строения путепровода.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #кад #транспорт #движение #ремонт
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