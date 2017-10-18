Частный трамвай «Чижик» появится на востоке Петербурга до конца года

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Санкт-Петербург, 18 октября. В северной столице до конца 2017 года появится первый частный трамвай «Чижик», сообщил представитель «Группы ЛСР» Олег Лобзев.

На востоке Петербурга будут ходить частные трамваи от метро «Ладожская» до Хасанской улицы. Известно, что это проект государственно-частного партнерства, в котором принимает участие Смольный и Транспортная концессионная компания. В эксплуатацию будут введены три очереди и 23 вагона.

Генподрядчик в лице «ЛСР-Строй» ведет реконструкцию трамвайной линии. В ноябре запустят тестовый режим. Прогнозируется, что стоимость проезда в «Чижике» будет аналогична цене городского транспорта.