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Петербургский «РосАл» перестал продавать алкоголь в ночное время
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    Петербургский «РосАл» перестал продавать алкоголь в ночное время

    15:16  18 Октября 2017
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    Петербургский «РосАл» перестал продавать алкоголь в ночное время

    Санкт-Петербург, 18 октября. Петербургская сеть магазинов «РосАл» перестала продавать спиртное в ночное время. Теперь магазины этой сети алкомаркетов будут соблюдать стандартные разрешенные часы для продажи алкоголя — с 11.00 по 22.00.

    Ранее все магазины сети «РосАл» были «магазинами-оборотнями» — до 22.00 алкоголь продавался в закрытой таре, а после 22.00 — в открытой, и формально это декларировалось как продажа горячительных напитков в баре-магазине, где покупатели сами могут походить по рядам и выбрать желаемый напиток.

    Впрочем, как рассказали петербургским СМИ сотрудники магазина, взять алкоголь в ночное время в «РосАле» по-прежнему возможно: правда теперь покупателей не пропускают в зал со спиртным, а на вынос доступны лишь несколько позиций из всего ассортимента. Купленное необходимо выпить в баре-магазине — однако никто не запрещает перелить его в продающиеся там же стаканчики и отправиться восвояси.

     

    Автор: Валентин Меликов
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