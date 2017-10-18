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Впервые за полвека в Петербурге женщина родила сразу четверых детей‍
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    Впервые за полвека в Петербурге женщина родила сразу четверых детей‍

    15:01  18 Октября 2017
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    Впервые за полвека в Петербурге женщина родила сразу четверых детей‍

    Санкт-Петербург, 18 октября. Жительница Северной столицы за один вечер стала многодетной матерью, родив сразу четверых детей — трех дочек и одного сына.

    По имеющимся данным, роды проходили в Родильном доме №17 Северной столицы. В процессе принимали участие сразу 22 доктора, в том числе и главный врач Антон Михайлов, проводивший кесарево сечение.

    Впервые за полвека в Петербурге женщина родила сразу четверых детей‍

    Каждый из младенцев весом примерно 1,5 килограмма. По окончании операции малышей поместили в отделение интенсивной терапии. Врачи заявили, что их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Известно, что многодетная мать уже дала малышам имена: Милана, Ева, Виктория и Артем.

    Врачи медицинского учреждения отметили, что такого события (рождения четверых деток — Прим.ред.) не было в течение 50 лет. 

    Автор: Дана Балан
    #дети #петербург #роддом
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