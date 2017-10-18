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Московская компания создаст единое Wi-Fi пространство в Петербурге
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    Московская компания создаст единое Wi-Fi пространство в Петербурге

    15:07  18 Октября 2017
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    Московская компания создаст единое Wi-Fi пространство в Петербурге

    Москва, 18 октября. Столичная компания «МаксимаТелеком» и петербургский комитет по транспорту подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области формирования единого городского Wi-Fi-пространства.

    Соответствующее соглашение было заключено в рамках международного инновационного форума SmartTransport-2017. Таким образом, в петербургском метро появится беспроводной и бесплатный интернет. Кроме того, единое Wi-Fi пространство появится во всем петербургском транспорте к Чемпионату мира по футболу.

    Как рассказал представитель Комитета по транспорту Александр Головин, беспроводной интернет в наземном транспорте обеспечит московская компания «МаксимаТелеком».

    Ранее сообщалось, что столичные власти собираются установить в Москве обширную сеть бесплатного Wi-Fi перед стартом первенства мира-2018, которое пройдет в 11 российских городах.

    Автор: Тимур Румянцев
    #петербург #метро
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