Московская компания создаст единое Wi-Fi пространство в Петербурге

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Москва, 18 октября. Столичная компания «МаксимаТелеком» и петербургский комитет по транспорту подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области формирования единого городского Wi-Fi-пространства.

Соответствующее соглашение было заключено в рамках международного инновационного форума SmartTransport-2017. Таким образом, в петербургском метро появится беспроводной и бесплатный интернет. Кроме того, единое Wi-Fi пространство появится во всем петербургском транспорте к Чемпионату мира по футболу.

Как рассказал представитель Комитета по транспорту Александр Головин, беспроводной интернет в наземном транспорте обеспечит московская компания «МаксимаТелеком».

Ранее сообщалось, что столичные власти собираются установить в Москве обширную сеть бесплатного Wi-Fi перед стартом первенства мира-2018, которое пройдет в 11 российских городах.