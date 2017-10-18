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Единый оператор по сбору и утилизации отходов появится в Петербурге
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    Единый оператор по сбору и утилизации отходов появится в Петербурге

    13:37  18 Октября 2017
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    Единый оператор по сбору и утилизации отходов появится в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 октября. Власти Петербурга выберут на конкурсной основе единого регионального оператора по сбору и утилизации мусора, сообщил глава комитета Закса Петербурга по законодательству Денис Четырбок.

    Власти Петербурга выберут единого оператора, который займется сбором и переработкой твердых коммунальных отходов. С победителем этого конкурса будет заключен контракт на 10 лет.

    «Так как оператор будет заниматься всей цепочкой, он ответит и за так называемые несанкционированные свалки, — обратил внимание Четырбок. — Это позволит Петербургу не повторить опыт Неаполя. Мы также надеемся, что оператору предстоит трудиться на перспективу и сосредоточиться на мусоропереработке».

    Единый оператор по сбору и утилизации отходов появится в Петербурге

    Документ поддержали 48 депутатов. На поправки к законопроекту отвели две недели, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #отходы #свалки #мусорный оператор
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