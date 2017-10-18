Петербургский метрополитен будет тратить почти 6 млн в год на содержание рамок

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Санкт-Петербург, 18 октября. На содержание и обслуживание установленных в метрополитене стационарных арочных металодетекторов «Smart Scan С18» у метрополитена уйдет почти 6 миллионов в год. Хотя уже сейчас специалисты признают, что так называемые рамки, установленные в целях усиления антитеррористической безопасности, фактически бесполезны.

Как стало известно ФАН, рамки настроены на то, чтобы один человек мог пронести металлически изделия не более 800 граммов (ориентир — вес заряженного пистолета Макарова). Но при этом рамки чересчур чувствительны и реагируют не только на проходящего пассажира, но и того, кто идет рядом. То есть в часы пик звенят не переставая. Кроме того, арки абсолютно бесполезны при проносе взрывчатых веществ, а также ядов.

Тем не менее, арочные металодетекторы требуют постоянного осмотра, очистки, продувки, электроснабжения, обновления программного обеспечения и защиты от вирусов, на которые предприятию придется тратить 5,8 миллионов, что естественно сказывается и на себестоимости проезда.