Пьяный петербуржец сорвался с третьего этажа, спускаясь по веревке из простыней

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Санкт-Петербург, 18 октября. Находившийся в алкогольном опьянении 37-летний мужчина сорвался с третьего этажа, пытаясь спуститься по веревке, связанной из простыней. Инцидент произошел накануне днем в Петербурге.

Правоохранительные органы северной столицы проверяют инцидент, произошедший 17 октября в Невском районе. Скорая срочно госпитализировала сорвавшегося с третьего этажа мужчину, он пытался выбраться из квартиры по веревке, которая была связана из простыней. По словам очевидицы, обнаружившей пострадавшего, момента падения она не видела.

Однако женщину привлек характерный звук. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, врачи диагностировали черепно-мозговую травму, перелом голени, пишет «Политэксперт».