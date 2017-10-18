Дожди и сильный ветер обрушатся на Петербург

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Санкт-Петербург, 18 октября. Министерство чрезвычайных ситуаций по Петербургу и Ленинградской области предупредило о надвигающихся дождях и сильных порывах ветра. Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства.

По информации МЧС, в Петербурге ожидается усиление ветра, порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

Кроме того, отмечается, что в среду, 18 октября, погода будет облачной, ожидаются небольшие дожди.

Напомним, накануне сообщалось, что на Северную столицу из Атлантики надвигается ураган «Офелия».