Школьницу изнасиловали на вечеринке в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 18 октября. В Ленинградской области неизвестный совершил сексуальные действия насильственного характера в отношении одиннадцатиклассницы.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел 14 октября в деревне Большой Двор Бокситогорского района. В тот день в вечернее время в отношении потерпевшей 2000 года рождения в квартире, принадлежавшей местному жителю 1989 г. р., неизвестным ей мужчиной по имени Андрей в ходе распития спиртных напитков были осуществлены действия сексуального характера.

В настоящее время полиция разыскивает преступника.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что житель Свердловской области напал на ребенка, пока его мать вышла из купе.