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Труп неизвестного мужчины нашли у входа в «Счастливый отель» в Петербурге
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    Труп неизвестного мужчины нашли у входа в «Счастливый отель» в Петербурге

    9:09  18 Октября 2017
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    Труп неизвестного мужчины нашли у входа в «Счастливый отель» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 октября. Труп неизвестного мужчины обнаружили возле входа в «Счастливый отель» в Петербурге.

    По информации Федерального агентства новостей, в минувший вторник поступило сообщение о том, что в десяти метрах от входа в отель Happy Inn, который расположен по улице Софийская, рядом с автомобилем Kia, обнаружен труп неизвестного мужчины. 

    Отмечается, что на вид мужчине 50-55 лет.

    Труп неизвестного мужчины нашли у входа в «Счастливый отель» в Петербурге

    По предварительным данным, мужчина был бездомным.

    Выясняются все обстоятельства произошедшего, труп направлен в морг для установления точной причины смерти. 

    Автор: Дана Балан
    #петербург #труп #отель
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