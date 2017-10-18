Труп неизвестного мужчины нашли у входа в «Счастливый отель» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 18 октября. Труп неизвестного мужчины обнаружили возле входа в «Счастливый отель» в Петербурге.

По информации Федерального агентства новостей, в минувший вторник поступило сообщение о том, что в десяти метрах от входа в отель Happy Inn, который расположен по улице Софийская, рядом с автомобилем Kia, обнаружен труп неизвестного мужчины.

Отмечается, что на вид мужчине 50-55 лет.

По предварительным данным, мужчина был бездомным.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, труп направлен в морг для установления точной причины смерти.