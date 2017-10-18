Преступник на Mercedes-Benz порезал и расстрелял мужчину в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 18 октября. Полиция в Тосно, прибыв по вызову жительниц одного из домов, пожаловавшейся на трупный запах из соседней квартиры, вскрыла дверь с помощью сотрудников МЧС, и обнаружила труп 60-летнего мужчины с многочисленными ножевыми и одним пулевым ранением. Найденный мужчина был хозяином квартиры.

Квартира была заперта на внутренний замок, порядок внутри не был нарушен. На теле погибшего были обнаружены ножевые раны верхней части шеи, рана в груди и повреждение от выстрела пневматического пистолета на правом коленном суставе.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, полиция подозревает в совершении данного преступления мужчину, проживающего в поселке Тельмана под Колпино, который передвигается на автомобиле Mercedes-Benz. По домашнему адресу он найден не был, полицией разослана ориентировка на подозреваемого и его автомобиль.