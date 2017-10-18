Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Бизнесмен в Архангельске утаил от государства 20 млн рублей налогов
Происшествия
Преступник на Mercedes-Benz порезал и расстрелял мужчину в Ленобласти
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Преступник на Mercedes-Benz порезал и расстрелял мужчину в Ленобласти

    9:08  18 Октября 2017
    51

    Преступник на Mercedes-Benz порезал и расстрелял мужчину в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 18 октября. Полиция в Тосно, прибыв по вызову жительниц одного из домов, пожаловавшейся на трупный запах из соседней квартиры, вскрыла дверь с помощью сотрудников МЧС, и обнаружила труп 60-летнего мужчины с многочисленными ножевыми и одним пулевым ранением. Найденный мужчина был хозяином квартиры.

    Квартира была заперта на внутренний замок, порядок внутри не был нарушен. На теле погибшего были обнаружены ножевые раны верхней части шеи, рана в груди и повреждение от выстрела пневматического пистолета на правом коленном суставе.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, полиция подозревает в совершении данного преступления мужчину, проживающего в поселке Тельмана под Колпино, который передвигается на автомобиле Mercedes-Benz. По домашнему адресу он найден не был, полицией разослана ориентировка на подозреваемого и его автомобиль.

    Преступник на Mercedes-Benz порезал и расстрелял мужчину в Ленобласти

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 27646

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        20436

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81161

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67841

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82859
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        15856
        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        7:13   18 Октября 2017
        1233
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        27646
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        28126