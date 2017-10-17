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Жители Васильевского острова Петербурга останутся без горячей воды на день
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    Жители Васильевского острова Петербурга останутся без горячей воды на день

    21:08  17 Октября 2017
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    Жители Васильевского острова Петербурга останутся без горячей воды на день

    Санкт-Петербург, 17 октября. Жителям Василеостровского района Петербурга на один день отключат горячую воду. Об этом проинформировали представители районной администрации.

    Временные неудобства связаны с тем, что компания «Теплосеть Санкт-Петербурга» планирует организовать испытания тепловых сетей.

    «18 октября с 09:00 до 24:00 в Василеостровском районе Санкт-Петербурга пройдут испытания тепловых сетей на максимальную температуру», — указано в заявлении.

    Испытания затронут большую часть зданий, расположенных на Васильевском острове.

    Напомним, ранее стало известно о том, что во второй половине октября 2017 года в Петербурге будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург
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