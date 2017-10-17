Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Серебренников попросил суд разрешить доснять фильм о Цое
Общество
«Грузовичкоф» могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за недостоверную рекламу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Грузовичкоф» могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за недостоверную рекламу

    20:41  17 Октября 2017
    56

    «Грузовичкоф» могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за недостоверную рекламу

    Санкт-Петербург, 17 октября. Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу признало недостоверной рекламу ООО «Грузовичкоф». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    По данным УФАС, в рекламных материалах компании «Грузовичкоф», которые распространялись с марта по апрель 2017 года в вагонах петербургского метро, использовался слоган: «Когда узнал, что у «ГрузовичкоФ» самые низкие цены!».

    При этом в правом нижнем углу объявления мелким шрифтом было указано, что реклама основывается на сравнении ценовых предложений самой компании: «По сравнению с ценовыми предложениями «Грузовичкоф» в 2016 году». На недостоверность рекламы пожаловалась одна из жительниц Петербурга.

    Комиссия Петербургского УФАС передала материалы дела уполномоченному должностному лицу для административного производства и назначения штрафа, который может составить от 100 до 500 тысяч рублей.

    В свою очередь представители компании «Грузовичкоф» сообщили, что не согласны с решением УФАС, а также пообещали его обжаловать.

    Автор: Алексей Громов
    #санкт-петербург #реклама #уфас #грузовичкоф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 551

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        1183

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81005

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67754

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82717
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        568
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        2404
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        1184
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        8910