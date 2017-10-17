«Грузовичкоф» могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за недостоверную рекламу

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Санкт-Петербург, 17 октября. Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу признало недостоверной рекламу ООО «Грузовичкоф». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным УФАС, в рекламных материалах компании «Грузовичкоф», которые распространялись с марта по апрель 2017 года в вагонах петербургского метро, использовался слоган: «Когда узнал, что у «ГрузовичкоФ» самые низкие цены!».

При этом в правом нижнем углу объявления мелким шрифтом было указано, что реклама основывается на сравнении ценовых предложений самой компании: «По сравнению с ценовыми предложениями «Грузовичкоф» в 2016 году». На недостоверность рекламы пожаловалась одна из жительниц Петербурга.

Комиссия Петербургского УФАС передала материалы дела уполномоченному должностному лицу для административного производства и назначения штрафа, который может составить от 100 до 500 тысяч рублей.

В свою очередь представители компании «Грузовичкоф» сообщили, что не согласны с решением УФАС, а также пообещали его обжаловать.