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Фестиваль света в Санкт-Петербурге будет посвящен 100-летию революции
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    Фестиваль света в Санкт-Петербурге будет посвящен 100-летию революции

    20:00  17 Октября 2017
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    Фестиваль света в Санкт-Петербурге будет посвящен 100-летию революции

    Санкт-Петербург, 17 октября. Фестиваль света, который приурочен к 100-летию революции, пройдет в Петербурге 4-5 ноября. Об этом сообщили представители городского комитета по развитию туризма.

    «Местом проведения фестиваля были выбраны Дворцовая площадь и Петроградская набережная. Одним из основных мест, где развернется эпическое полотно, посвященное 100-летию событий 1917 года, будет фасад здания Главного штаба», — указано в заявлении ведомства.

    На фасаде Зимнего дворца пройдет состязание пяти команд мэпперов (из Италии, России, Польши, Франции и Испании). Непосредственно зрителям предстоит выбрать лучшую программу.

    На Петроградской набережной развернется вторая часть фестиваля, посвященная крейсеру «Аврора».

    Ранее стало известно о том, что министерство культуры России решило отреставрировать фильм Бориса Барнета «Москва в Октябре».

    Автор: Алексей Громов
    #петербург
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