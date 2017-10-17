Фестиваль света в Санкт-Петербурге будет посвящен 100-летию революции

В Избранное

Санкт-Петербург, 17 октября. Фестиваль света, который приурочен к 100-летию революции, пройдет в Петербурге 4-5 ноября. Об этом сообщили представители городского комитета по развитию туризма.

«Местом проведения фестиваля были выбраны Дворцовая площадь и Петроградская набережная. Одним из основных мест, где развернется эпическое полотно, посвященное 100-летию событий 1917 года, будет фасад здания Главного штаба», — указано в заявлении ведомства.

На фасаде Зимнего дворца пройдет состязание пяти команд мэпперов (из Италии, России, Польши, Франции и Испании). Непосредственно зрителям предстоит выбрать лучшую программу.

На Петроградской набережной развернется вторая часть фестиваля, посвященная крейсеру «Аврора».

Ранее стало известно о том, что министерство культуры России решило отреставрировать фильм Бориса Барнета «Москва в Октябре».