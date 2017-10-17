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Несколько улиц перекроют в Петербурге во второй половине октября
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    Несколько улиц перекроют в Петербурге во второй половине октября

    18:53  17 Октября 2017
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    Несколько улиц перекроют в Петербурге во второй половине октября

    Санкт-Петербург, 17 октября. Новые ограничения в движении транспорта на улицах Санкт-Петербурга введут в четверг, 19 октября, сообщили в объединенной пресс-службе ГАТИ и КРТИ.

    В четверг в Петербурге еще несколько улиц перекроют для движения транспорта. До конца года с 19 октября на Большеохтинском мосту сохранится реверсивное движение.

    До 22 октября будет ограничен проезд на Богатырском проспекте в районе Гаккелевской улицы. Позже ограничения вернутся на этот участок дороги на два дня — с 28 по 29 октября.

    До пяти утра 20 октября нельзя будет проехать и по Бассейной улице. Речь идет об отрезке от Кубинской улицы до Новоизмайловского проспекта. Эти же ограничения распространятся на участок по проспекту Юрия Гагарина в створе Московского шоссе.

    Несколько улиц перекроют в Петербурге во второй половине октября

     

    Также автомобили не смогут проехать по четной стороне площади Ленина между перекрестками с Арсенальной улицей и с Комсомола. Неудобства сохраняться до 23 октября.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #движение #ограничение #автомобилист #улицы
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