Несколько улиц перекроют в Петербурге во второй половине октября

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Санкт-Петербург, 17 октября. Новые ограничения в движении транспорта на улицах Санкт-Петербурга введут в четверг, 19 октября, сообщили в объединенной пресс-службе ГАТИ и КРТИ.

В четверг в Петербурге еще несколько улиц перекроют для движения транспорта. До конца года с 19 октября на Большеохтинском мосту сохранится реверсивное движение.

До 22 октября будет ограничен проезд на Богатырском проспекте в районе Гаккелевской улицы. Позже ограничения вернутся на этот участок дороги на два дня — с 28 по 29 октября.

До пяти утра 20 октября нельзя будет проехать и по Бассейной улице. Речь идет об отрезке от Кубинской улицы до Новоизмайловского проспекта. Эти же ограничения распространятся на участок по проспекту Юрия Гагарина в створе Московского шоссе.

Также автомобили не смогут проехать по четной стороне площади Ленина между перекрестками с Арсенальной улицей и с Комсомола. Неудобства сохраняться до 23 октября.