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Транспортный коллапс случился утром в Петербурге из-за дождя и тумана
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    Транспортный коллапс случился утром в Петербурге из-за дождя и тумана

    12:22  18 Октября 2017
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    Транспортный коллапс случился утром в Петербурге из-за дождя и тумана

    Санкт-Петербург, 18 октября. Петербургские автомобилисты утром в среду, 18 октября, встали в многокилометровых пробках. К ухудшению ситуации на дорогах привели дождь и туман, которые наблюдались в некоторых районах северной столицы и стали причиной роста числа ДТП.

    Согласно данным сервиса «Яндекс.пробки», местами заторы достигали 9 баллов из 10 возможных. В среднем дорожная ситуация в городе оценивалась в 7 баллов. Самые серьезные пробки образовались на Коломяжском проспекте и Парашютной улице.

    Движение также оказалось сильно затруднено на Индустриальном проспекте, а также Приморском, проспекте Строителей, Энгельса и Большевиков. Участок проспекта Испытателей от Серебристого бульвара до проспекта Энгельса автомобилисты преодолевали за 40 минут, сообщает iReactor.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #погода #петербург #пробки
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