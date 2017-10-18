Транспортный коллапс случился утром в Петербурге из-за дождя и тумана

В Избранное

Санкт-Петербург, 18 октября. Петербургские автомобилисты утром в среду, 18 октября, встали в многокилометровых пробках. К ухудшению ситуации на дорогах привели дождь и туман, которые наблюдались в некоторых районах северной столицы и стали причиной роста числа ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.пробки», местами заторы достигали 9 баллов из 10 возможных. В среднем дорожная ситуация в городе оценивалась в 7 баллов. Самые серьезные пробки образовались на Коломяжском проспекте и Парашютной улице.

Движение также оказалось сильно затруднено на Индустриальном проспекте, а также Приморском, проспекте Строителей, Энгельса и Большевиков. Участок проспекта Испытателей от Серебристого бульвара до проспекта Энгельса автомобилисты преодолевали за 40 минут, сообщает iReactor.