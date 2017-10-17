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Более 2,5 тысячи призывников Петербурга отправляются на службу в армию
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    Более 2,5 тысячи призывников Петербурга отправляются на службу в армию

    13:43  17 Октября 2017
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    Более 2,5 тысячи призывников Петербурга отправляются на службу в армию

    Санкт-Петербург, 17 октября. В России начинается отправка в вооруженные силы первых призывников осенней компании, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Две недели молодые люди проходили медкомиссии в районных военкоматах и во вторник, 17 октября, прибыли на сборный пункт для отправки по месту будущей службы. 

    В Петербурге отдать долг Родине призвано 2700 человек. Каждый из них получил обмундирование, личную электронную карточку и металлический воинский жетон. В общей сложности, баул с красивым логотипом «Армия России» с личными вещами призывников весит почти 10 килограммов. По словам сотрудников комиссариата, большинство призывников — люди с высшим образованием. Подавляющая часть новобранцев останется служить в Северо-западном федеральном округе.

    Более 2,5 тысячи призывников Петербурга отправляются на службу в армию

    «Сегодня мы начинаем отправку во все рода и виды войск. Однако нельзя не заметить из пожеланий новобранцев, что чаще всего они просятся в Воздушно-космические силы России (вспомогательные подразделения), ВДВ и морскую пехоту. Не надо быть волшебником, чтобы понять, что популярность этих подразделений в первую очередь связана с той успешной политикой, которую проводит Россия», — констатировал начальник отдела подготовки, призыва и набора граждан на военную службу федерального казенного учреждения «Военный комиссариат города Санкт-Петербурга» Рефат Аппазов.

    Более 2,5 тысячи призывников Петербурга отправляются на службу в армию

    В этом году даты призыва останутся прежними. Военкоматы гостеприимно распахнули двери 1 октября, а закончатся призывные мероприятия под Новый год, 31 декабря. Это значит, что пригласить на медкомиссию и забрать на службу могут строго в этот промежуток времени: ни раньше и ни позже.

    Автор: Денис Машкин
    #петербург #армия #призыв #призывники
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