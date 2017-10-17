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Водитель маршрутки ответит за смертельный наезд на девушку Петербурге
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    Водитель маршрутки ответит за смертельный наезд на девушку Петербурге

    13:32  17 Октября 2017
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    Водитель маршрутки ответит за смертельный наезд на девушку Петербурге

    Санкт-Петербург, 17 октября. Водитель маршрутки из Петербурга стал виновником аварии, в результате которой погибла 19-летняя девушка, сообщили в пресс-службе ГУ МВЛ по Петербургу и Ленобласти.

    Авария произошла 4 июля на Петергофском шоссе. Водитель на автобусе «ПАЗ» подъезжал к перекрестку с горящим красным сигналом светофора. Мужчина не остановился перед стоп-линией и наехал на пешехода. Водитель маршрутки передвигался со скоростью 69 км/ч.

    От полученных травм девушка скончалась в автомобиле скорой помощи. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

    В данный момент материалы дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» направлены в суд. Обвиняемый находится под стражей, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #петербург #маршрутка
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