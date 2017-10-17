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В Петербурге сожгли 1,5 центнера запрещенных продуктов из Европы
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    В Петербурге сожгли 1,5 центнера запрещенных продуктов из Европы

    13:31  17 Октября 2017
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    В Петербурге сожгли 1,5 центнера запрещенных продуктов из Европы

    Санкт-Петербург, 17 октября. Управление Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти совместно с Северо-западным Таможенным Управлением и Северо-западной Транспортной прокуратурой посчитали, сколько продуктов было сожжено на прошлой неделе.

    Выяснилось, что всего в печь было отправлено 1,5 центнера европейской провизии. Все продукты были изъяты в ходе рейдов сотрудников ведомств.

    Как сообщили в пресс-службе главного Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, среди «запрещенки» оказались 22 кг польского сельдерея и более 124 кг молочной, мясной и рыбной продукции. На всех упаковках были этикетки с указанием предприятий-производителей Евросоюза.

    «В рамках исполнения действующего законодательства Российской Федерации все товары уничтожены путем сжигания», — передает «Комсомольская правда в Петерурге».

     

    Автор: Алексей Громов
    #санкции #продукты
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