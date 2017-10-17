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Юнармейцы Петербурга научились разбирать автоматы и варить кашу
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    Юнармейцы Петербурга научились разбирать автоматы и варить кашу

    13:02  17 Октября 2017
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    Юнармейцы Петербурга научились разбирать автоматы и варить кашу

    Луга, 17 октября. Юнармейцы с из Санкт-Петербурга посетили целевое занятие в Военной академии материально-технического обеспечения.

    В занятии приняли участие свыше 20 школьников санкт-петербургского отряда «Юнармии». Ребятам показали территорию базы, продемонстрировали особенности системы материально-технического обеспечения на учебных точках вуза, а также предоставили возможность протестировать современные образцы вооружения и боевой техники.

    Юнармейцы увидели эвакуацию автомобилей, вытаскивание застрявших машин, ремонт и сохранение вышедшей из строя техники. Ребята научились разборке-сборке автомата Калашникова и попробовали свои силы в выпечке хлеба и приготовлении каши на полевой кухне.

    В военном ведомстве России отмечают, что занятия по начальной военной подготовке со школьниками будут проводиться и в дальнейшем.

    Автор: Алексей Громов
    #юнармия #калашников #занятие #военная академия
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