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Мощный ураган «Офелия» надвигается на Петербург и Ленобласть из Атлантики
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    Мощный ураган «Офелия» надвигается на Петербург и Ленобласть из Атлантики

    11:32  17 Октября 2017
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    Мощный ураган «Офелия» надвигается на Петербург и Ленобласть из Атлантики

    Санкт-Петербург, 17 октября. Жителей Северной столицы синоптики и министерство чрезвычайных ситуаций по городу и Ленинградской области предупреждает о надвигающемся урагане «Офелия». 

    По данным метеослужб, в Петербург надвигается мощнейший ураган, который накроет город 17 и 18 октября. Сильный ветер, который получил название «Офелия», сформировался еще в Атлантике, в некоторых странах по причине циклона объявлен красный уровень погодной опасности, сообщает «Ньюинформ».

    Мощный ураган «Офелия» надвигается на Петербург и Ленобласть из Атлантики

    По словам метеоролога-любителя Вячеслава Першукова, во вторник «Офелия» накроет Петербург и Ленинградскую область. Отмечается, что порывы ветра будут достигать до 22 метров в секунду.

    Кроме того, на город обрушатся проливные дожди.

    Автор: Дана Балан
    #петербург #ураган #дождь #ливень #офелия
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