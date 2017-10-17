Мощный ураган «Офелия» надвигается на Петербург и Ленобласть из Атлантики

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Санкт-Петербург, 17 октября. Жителей Северной столицы синоптики и министерство чрезвычайных ситуаций по городу и Ленинградской области предупреждает о надвигающемся урагане «Офелия».

По данным метеослужб, в Петербург надвигается мощнейший ураган, который накроет город 17 и 18 октября. Сильный ветер, который получил название «Офелия», сформировался еще в Атлантике, в некоторых странах по причине циклона объявлен красный уровень погодной опасности, сообщает «Ньюинформ».

По словам метеоролога-любителя Вячеслава Першукова, во вторник «Офелия» накроет Петербург и Ленинградскую область. Отмечается, что порывы ветра будут достигать до 22 метров в секунду.

Кроме того, на город обрушатся проливные дожди.