Новое мобильное приложение для транспорта появится в Петербурге

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Санкт-Петербург, 17 октября. В Петербурге появится новое мобильное приложение о работе транспорта в городе.

Приложение смогут загрузить на свои гаджеты пользователи платформ iOS и Android. Программа будет работать на пяти языках.

Пользователи смогут отслеживать движение транспорта в городе, составлять маршруты, а также получать информацию о транзакциях по «Подорожнику». Кроме того, в приложении можно будет обратиться с жалобами и предложениями к «Организатору перевозок», передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

На разработку приложения власти город намерены потратить 21,4 миллиона рублей. На данный момент объявлен тендер на его создание. Решение по нему будет принято 9 ноября.