Стали известны причины многокилометровой пробки на КАД в Петербурге

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Санкт-Петербург, 17 октября. Движение на КАД в Северной столице было парализовано на территории развязки Колтушского и Рябовского шоссе во вторник с раннего утра.

По имеющимся данным, транспортные средства почти не двигаются на протяжении 5,5 километров.

Как стало известно, огромная пробка образовалась из-за ремонтных работ, которые продлятся до среды, 18 октября.

Трехкилометровая пробка была зафиксирована и на Выборгском шоссе Петербурга. Около 40 минут водители тратят в заторах, следуя по данному маршруту. Причина пробки та же — ремонт дороги.