В Петербурге началось производство нового кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line

В Избранное

Санкт-Петербург, 17 октября. На петербургском заводе автогиганта Hyundai началось серийное производство кросс-хэтчбэка Kia Rio X-Line. Об запущенном производстве сообщила пресс-служба Kia Motors Rus.

Новая модель будет производиться по полному циклу, при этом доля локализованных компонентов в модификации популярной в России модели Kia Rio достигает 50%. В продажу серийная модель, представляющая собой гибрид кроссовера и хэтчбэка, пойдет уже в ноябре 2017 года.

На заводе в Петербурге уже производятся соплатформенные модели — седаны Kia Rio и Hyundai Solaris. От них Rio X-Line унаследует линейку двигателей — 1.4 и 1.6-литровые бензиновые ДВС, развивающие мощность в 99 и 123 л.с.

Новая модель разработана специально для российского рынка, а сборка в Петербурге позволит выставить на Kia Rio X-Line невысокую цену. X-Line станет конкурентом для внедорожного универсала Lada Vesta SW.