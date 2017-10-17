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Политика
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Технологии
В Петербурге началось производство нового кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line
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    В Петербурге началось производство нового кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line

    10:14  17 Октября 2017
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    В Петербурге началось производство нового кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line

    Санкт-Петербург, 17 октября. На петербургском заводе автогиганта Hyundai началось серийное производство кросс-хэтчбэка Kia Rio X-Line. Об запущенном производстве сообщила пресс-служба Kia Motors Rus.

    Новая модель будет производиться по полному циклу, при этом доля локализованных компонентов в модификации популярной в России модели Kia Rio достигает 50%. В продажу серийная модель, представляющая собой гибрид кроссовера и хэтчбэка, пойдет уже в ноябре 2017 года.

    На заводе в Петербурге уже производятся соплатформенные модели — седаны Kia Rio и Hyundai Solaris. От них Rio X-Line унаследует линейку двигателей — 1.4 и 1.6-литровые бензиновые ДВС, развивающие мощность в 99 и 123 л.с.

    В Петербурге началось производство нового кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line

    Новая модель разработана специально для российского рынка, а сборка в Петербурге позволит выставить на Kia Rio X-Line невысокую цену. X-Line станет конкурентом для внедорожного универсала Lada Vesta SW.

    Автор: Валентин Меликов
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