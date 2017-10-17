Трое неизвестных в Петербурге избили до полусмерти подростка

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Санкт-Петербург, 17 октября. Петербургские медики в настоящее время занимаются лечением 17-летнего юноши, который был зверски избит в Адмиралтейском районе на улице Союза Печатников.

Согласно предварительным данным, подростка зверски избили трое неизвестных. В результате юношу экстренно госпитализировали в минувший понедельник.

В больнице у молодого человека диагностировали травму головы, а также сильное повреждение глаза. После госпитализации врачи сообщили о случившемся в полицию, передает «Политэксперт».

Сейчас сотрудники полиции выяснили, что пострадавший также живет в центре, а нападение на него произошло в минувший понедельник вечером.