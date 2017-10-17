Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Десятилетний школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске
Происшествия
Трое неизвестных в Петербурге избили до полусмерти подростка
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трое неизвестных в Петербурге избили до полусмерти подростка

    9:55  17 Октября 2017
    37

    Трое неизвестных в Петербурге избили до полусмерти подростка

    Санкт-Петербург, 17 октября. Петербургские медики в настоящее время занимаются лечением 17-летнего юноши, который был зверски избит в Адмиралтейском районе на улице Союза Печатников.

    Согласно предварительным данным, подростка зверски избили трое неизвестных. В результате юношу экстренно госпитализировали в минувший понедельник.

    Трое неизвестных в Петербурге избили до полусмерти подростка

    В больнице у молодого человека диагностировали травму головы, а также сильное повреждение глаза. После госпитализации врачи сообщили о случившемся в полицию, передает «Политэксперт».

    Сейчас сотрудники полиции выяснили, что пострадавший также живет в центре, а нападение на него произошло в минувший понедельник вечером. 

    Автор: Дана Балан
    #петербург #подросток
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80652

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67510

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82440

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49600

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        153300
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        400
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18154
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        11501
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        45620