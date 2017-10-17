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Неизвестные угнали в Петербурге машину известного актера
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    Неизвестные угнали в Петербурге машину известного актера

    9:54  17 Октября 2017
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    Неизвестные угнали в Петербурге машину известного актера

    Санкт-Петербург, 17 октября. В понедельник неизвестные угнали с Кушелевской дороги припаркованный автомобиль известного российского актера театра и кино Филиппа Азарова. Актер незамедлительно обратился с заявлением о пропаже взятого в кредит автомобиля Mazda 6 в полицию.

    Как сообщил в полицию актер, автомобиль был припаркован на проезжей части в начале Кушелевской дороги. За приобретенный в кредит и зарегистрированный на него и его отца автомобиль Mazda актер успел выплатить 840 тысяч рублей, в такую сумму он и оценил свою потерю. Автомобиль был оборудован штатной сигнализацией, однако это не остановило угонщиков.

    Неизвестные угнали в Петербурге машину известного актера

    Филипп Азаров — известный российский актер, постоянно работающий в петербургском театре «Комедианты». Он много снимался в сериалах, в том числе в таких, как «Тайны следствия-7», «Улицы разбитых фонарей-7», «Убойная сила-6» и «Ментовские войны-2».

    Автор: Валентин Меликов
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