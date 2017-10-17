Иностранец погиб от удара током в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 17 октября. Приезжий рабочий из Молдавии погиб в городе Волхов от удара током. Врачам прибывшей по вызову к магазину автозапчастей на улице Видинеева скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

На место гибели мужчины прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они не зафискировали каких-либо признаков насильственной смерти 22-летнего гражданина Молдавии. Были изъяты для экспертизы прорезиненные перчатки, в которых работал погибший.

Тело направлено в морг, проводится проверка по факту гибели иностранного рабочего.