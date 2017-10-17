Труп пенсионерки с проломленной головой обнаружили в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 17 октября. Труп пожилой женщины с проломленным черепом обнаружили на улице в Ленинградской области.

По информации Федерального агентства новостей, в минувший понедельник в 07.50 во Всеволожске возле дома, расположенного по улице Заводской, обнаружен труп пенсионерки 1938 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.

Напомним, как ранее сообщало агентство URA.RU, жителю Нижнего Тагила, который жестоко убил бывшую жену, вынесли приговор.