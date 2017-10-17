Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Десятилетний школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске
Происшествия
Труп пенсионерки с проломленной головой обнаружили в Ленобласти
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Труп пенсионерки с проломленной головой обнаружили в Ленобласти

    9:01  17 Октября 2017
    59

    Труп пенсионерки с проломленной головой обнаружили в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 17 октября. Труп пожилой женщины с проломленным черепом обнаружили на улице в Ленинградской области. 

    По информации Федерального агентства новостей, в минувший понедельник в 07.50 во Всеволожске возле дома, расположенного по улице Заводской, обнаружен труп пенсионерки 1938 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой.

    В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Труп пенсионерки с проломленной головой обнаружили в Ленобласти

    Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.

    Напомним, как ранее сообщало агентство URA.RU, жителю Нижнего Тагила, который жестоко убил бывшую жену, вынесли приговор.

    Автор: Дана Балан
    #ленобласть #петербург #труп #всеволожск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80652

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67510

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82440

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49600

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        153300
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        400
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18154
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        11501
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        45620