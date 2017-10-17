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СПБГУ может переехать в единый кампус
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    СПБГУ может переехать в единый кампус

    5:04  17 Октября 2017
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    СПБГУ может переехать в единый кампус

    Санкт-Петербург, 17 октября. Руководство Санкт-Петербургского государственного университета обсудило с депутатами ЗакСа планы по переезду ВУЗа в единый кампус.

    Сообщается, что совещание прошло в понедельник. По словам председателя фракции «Единой России» в ЗакСе Александра Тетердинко, идеальным местом для кампуса является Васильевский остров, однако в этом случае придется изымать земли у частных собственников.

    В материале Коммерсанта говорится, что также предлагались варианты переезда СПБГУ в Пушкинский район, Гатчинской район Ленинградской области, в Курортный район и даже на намывные территории Васильевского острова.

    Автор: Ирина Новикова
    #спбгу #переезд #кампус
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