СПБГУ может переехать в единый кампус

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Санкт-Петербург, 17 октября. Руководство Санкт-Петербургского государственного университета обсудило с депутатами ЗакСа планы по переезду ВУЗа в единый кампус.

Сообщается, что совещание прошло в понедельник. По словам председателя фракции «Единой России» в ЗакСе Александра Тетердинко, идеальным местом для кампуса является Васильевский остров, однако в этом случае придется изымать земли у частных собственников.

В материале Коммерсанта говорится, что также предлагались варианты переезда СПБГУ в Пушкинский район, Гатчинской район Ленинградской области, в Курортный район и даже на намывные территории Васильевского острова.