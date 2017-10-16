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Невский проспект в Петербурге отремонтируют в 2018 году
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    Невский проспект в Петербурге отремонтируют в 2018 году

    19:14  16 Октября 2017
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    Невский проспект в Петербурге отремонтируют в 2018 году

    Санкт-Петербург, 16 октября. Власти Санкт-Петербурга планируют в 2018 году провести ремонт Невского проспекта на участке от Дворцовой площади до площади Восстания. Об этом сообщил начальник отдела ремонта КРТИ Николай Рыжов.

    По его словам, специалисты приступят к ремонтным работам в апреле 2018 года. Реконструкция будет осуществляться поэтапно, поэтому в течение нескольких недель по выходным дням будет ограничено движение на различных участках дороги.

    Кроме того, в 2018 году будут отремонтированы Средний и Малый проспекты на Васильевском острове, Английская набережная, Адмиралтейский проспект и набережная Фонтанки.

    Автор: Алексей Громов
    #санкт-петербург #ремонт
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