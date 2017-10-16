Мощный циклон с Атлантики надвигается на Петербург

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Санкт-Петербург, 16 октября. На Петербург надвигается мощный атлантический циклон, в связи с чем в городе на этой неделе воздух может прогреться до 11 градусов тепла.

По словам заведующего бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрия Куткевича, атмосферное давление на этой неделе будет достаточно интенсивно колебаться.

«В ближайшие дни погода будет связана с прохождением циклонов с Атлантики, поэтому временами будут идти дожди, — отметил он. — Вторая половина недели должна быть более благоприятная с прекращением осадков и небольшим потеплением до +11 градусов».

Пока же в начале недели ожидается усиление ветра, пройдут умеренные дожди.

Напомним, ранее глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется тепло и прекратятся затянувшиеся дожди.

