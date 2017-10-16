В Петербурге пьяный водитель наехал на трех человек

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Санкт-Петербург, 16 октября. Водитель иномарки сбил группу молодых людей в Петербурге. Один из пострадавших скончался в больнице, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 15 октября. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сел за рель BMW-520 и совершил наезд на группу молодых людей, с которыми у него произошла ссора.

Один из пострадавших в ДТП скончался в больнице, еще два человека были госпитализированы с различными травмами. В данный момент подозреваемый в наезде задержан. Решается вопрос об его аресте, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».