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В Петербурге пьяный водитель наехал на трех человек
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    В Петербурге пьяный водитель наехал на трех человек

    16:56  16 Октября 2017
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    В Петербурге пьяный водитель наехал на трех человек

    Санкт-Петербург, 16 октября. Водитель иномарки сбил группу молодых людей в Петербурге. Один из пострадавших скончался в больнице, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

    Инцидент произошел в ночь на пятницу, 15 октября. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сел за рель BMW-520 и совершил наезд на группу молодых людей, с которыми у него произошла ссора.

    Один из пострадавших в ДТП скончался в больнице, еще два человека были госпитализированы с различными травмами. В данный момент подозреваемый в наезде задержан. Решается вопрос об его аресте, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

     

    Автор: Дима Оленин
    #петербург #авария #наезд
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