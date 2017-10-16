В Петербурге на месяц закроют движение по Суворовскому проспекту

В Избранное

Санкт-Петербург, 16 октября. С 21 октября в центре Петербурга ограничат движение транспорта. Ожидается, что до 15 ноября будет перекрыта часть Суворовского проспекта: от улицы Моисеенко до улицы Пролетарской Диктатуры.

По информации «Комсомольской правды в Петербурге», движение также ограничат по 10-й Советской улице: на участке от Дегтярной до Мытнинской. По предварительным данным, работы продлятся до конца марта 2019 года.

С 16 октября ограничат движение на четной стороне набережной канала Грибоедова: от Кокушкина моста до Демидова. В среду, 18 октября, движение ограничат по набережной Бумажного канала у Перекопской улицы. Отмечается, что работы продлятся всего неделю. Уже 22 октября реконструкция газпровода будет завершена.