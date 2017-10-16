Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Федеральная полиция Ирака заняла здание администрации провинции Киркук
Общество
В Петербурге на месяц закроют движение по Суворовскому проспекту
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Петербурге на месяц закроют движение по Суворовскому проспекту

    14:44  16 Октября 2017
    53

    В Петербурге на месяц закроют движение по Суворовскому проспекту

    Санкт-Петербург, 16 октября. С 21 октября в центре Петербурга ограничат движение транспорта. Ожидается, что до 15 ноября будет перекрыта часть Суворовского проспекта: от улицы Моисеенко до улицы Пролетарской Диктатуры.

    По информации «Комсомольской правды в Петербурге», движение также ограничат по 10-й Советской улице: на участке от Дегтярной до Мытнинской. По предварительным данным, работы продлятся до конца марта 2019 года.

    С 16 октября ограничат движение на четной стороне набережной канала Грибоедова: от Кокушкина моста до Демидова. В среду, 18 октября, движение ограничат по набережной Бумажного канала у Перекопской улицы. Отмечается, что работы продлятся всего неделю. Уже 22 октября реконструкция газпровода будет завершена.

    Автор: Дима Оленин
    #петербург #движение
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 48661

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67254

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82083

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49487

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        148101
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        4139
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        228
        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        10:09   16 Октября 2017
        1414
        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        4:47   16 Октября 2017
        808