Незаконно пересекшего границу пешком украинца задержали в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 16 октября. В Ленинградской области задержали гражданина Украины, который пешком незаконно пересек границу России, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

В Ленинградской области задержали мужчину 1976 года рождения. Он оказался уроженцем Латвии, но гражданином Украины.

Мужчина объяснил, что три или четыре дня прошел пешком через лес в районе Новошахтинска. Около двух дней назад он потерял документы. Отмечается, что границу страны украинец пересек незаконно.

Ранее сообщалось, что житель Ленобласти избил утюгом шестилетнего мальчика и изнасиловал его мать.