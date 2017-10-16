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Незаконно пересекшего границу пешком украинца задержали в Ленобласти
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    Незаконно пересекшего границу пешком украинца задержали в Ленобласти

    10:18  16 Октября 2017
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    Незаконно пересекшего границу пешком украинца задержали в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 16 октября. В Ленинградской области задержали гражданина Украины, который пешком незаконно пересек границу России, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

    В Ленинградской области задержали мужчину 1976 года рождения. Он оказался уроженцем Латвии, но гражданином Украины.

    Мужчина объяснил, что три или четыре дня прошел пешком через лес в районе Новошахтинска. Около двух дней назад он потерял документы. Отмечается, что границу страны украинец пересек незаконно.

    Незаконно пересекшего границу пешком украинца задержали в Ленобласти

    Ранее сообщалось, что житель Ленобласти избил утюгом шестилетнего мальчика и изнасиловал его мать.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ленобласть #граница #задержание #лес #украинец
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