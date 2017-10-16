Житель Ленобласти избил утюгом шестилетнего мальчика и изнасиловал его мать

В Избранное

Санкт-Петербург, 16 октября. Житель поселка Варица Ленинградской области жестоко избил шестилетнего ребенка и изнасиловал его мать, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 14 октября. Как стало известно, 49-летний житель поселка проник в чужой дом и избил утюгом шестилетнего ребенка, а затем изнасиловал его мать, гражданку Узбекистана.

В результате ребенок с множественными травмами был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Его 28-летняя мать была отпущена домой после оказания первой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.