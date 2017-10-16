Житель Ленобласти избил утюгом шестилетнего мальчика и изнасиловал его мать
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Санкт-Петербург, 16 октября. Житель поселка Варица Ленинградской области жестоко избил шестилетнего ребенка и изнасиловал его мать, сообщает источник Федерального агентства новостей.
Инцидент произошел 14 октября. Как стало известно, 49-летний житель поселка проник в чужой дом и избил утюгом шестилетнего ребенка, а затем изнасиловал его мать, гражданку Узбекистана.
В результате ребенок с множественными травмами был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Его 28-летняя мать была отпущена домой после оказания первой помощи.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.