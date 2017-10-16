Двое приезжих изнасиловали 17-летнюю девушку в Петербурге

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Санкт-Петербург, 16 октября. В Петербурге двое мужчин изнасиловали 17-летнюю девушку, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 15 октября.

Как стало известно, уроженец Красноярского края вместе со своим знакомым, применив физическую силу, изнасиловали находившуюся у них в гостях жительницу Архангельской области. После происшествия девушка самостоятельно покинула квартиру и обратилась в полицию.

В данный момент оба насильника задержаны. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.