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Санкт-Петербург, 16 октября. Петербуржец скончался в больнице от тяжелых травм головы. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, накануне в 00.35 из городской больницы поступила телефонограмма о том, что 14 октября в медучреждение потупил пациент с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, скальпированной раной левой височной области, ушибом головы. Его госпитализировли от дома 19 «а» по проспекту Культуры.

Мужчина 1959 года рождения находился в тяжелом состоянии. Врачи также рассказали, что он был в состоянии алкогольного опьянения. В воскресенье мужчина скончался.

Видеонаблюдение на доме и прилегающей территории отсутствует. Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет, как мужчина получил травмы.