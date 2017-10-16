Труп избитого мужчины обнаружили в квартире в Петербурге

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Санкт-Петербург, 16 октября. Труп мужчины с синяком на лице обнаружили в петербургской квартире.

По информации Федерального агентства новостей, в минувшее воскресенье в 20.35 в квартире дома, расположенного по проспекту Славы, обнаружен труп мужчины 1987 года рождения с гематомой на лице.

Другие подробности случившегося не известны.

В настоящее время труп направлен в морг для установления точной причины смерти.

Как сообщал ФАН, в конце сентября труп женщины без внешних признаков насильственной смерти нашли на детской площадке в Петербурге.