В Петербурге на Большой Пушкарской горит дом

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Санкт-Петербург, 15 октября. На улице Большой Пушкарской в Санкт-Петербурге горит дом. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

Возгорание произошло в расселенном доме по улице Большая Пушкарская, 7 на углу с Пионерской улицей. На месте происшествия находятся как минимум 14 пожарных машин.

Накануне Газета.ru сообщала об эвакуации посетителей и персонала торгового центра «Европейский» в Москве. Причиной эвакуации стало очередное сообщение о минировании.