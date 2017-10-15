СМИ «раздули» историю с малолетней «шахидкой из Ленобласти»

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Санкт-Петербург, 15 октября. История с малолетней «шахидкой из Ленобласти», опубликованная в региональных СМИ накануне, оторвана от реальности, сообщил осведомленный источник из правоохранительных органов.

Житель Ленобласти обратился в местную полицию, сообщив о том, что в начале октября на детской площадке услышал слова восьмилетней девочки, желающей стать «шахидкой». По словам спикера из силового ведомства, речь идет о ребенке из семьи мигрантов — выходцев из Узбекистана.

«Это очень небогатые люди. Сами таджики, приехали из Узбекистана. Дети, отец — таксист. Задолжали за квартиру за несколько месяцев, нечем платить — вот и пустились в бега», — заявил источник.

Сообщения СМИ, в которых несовершеннолетнюю представили потенциальной «шахидкой», объясняются просто.

«Семья религиозная, дочку учат основам ислама. Она в свои восемь лет пытается проповедовать во дворе, суля адские муки всем неверным. Было бы смешно, если бы чуть не получилось грустно», — пояснил спикер.

После проверки правоохранительными органами семьи «героев» истории выяснилось, что мигранты не принадлежат к числу радикально настроенных экстремистов. Отец девочки находится в полиции, правоохранительные органы опрашивают таджика.