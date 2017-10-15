Иномарка с женщиной и ребенком вылетела на рельсы под Петербургом

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Санкт-Петербург, 15 октября. Иномарка Nissan Murano, в салоне которой находились женщина и ребенок, пробила ограждение и вылетела на железнодорожные пути на станции Репино в Курортном районе Санкт-Петербурга.

О ЧП сообщили очевидцы, выложив фото оказавшегося на путях кроссовера. Снимки появились в паблике «ДТП и ЧП в Петербурге» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, за рулем кроссовера была женщина, а внутри машины в момент ДТП на заднем сиденье находился ребенок. В комментариях к фото пользователи, находившиеся на станции, утверждают, что на путях иномарка якобы оказалась из-за проблемы с тормозной системой.

После того, как иномарка оказалась на путях, движение электропоездов в районе станции Репино было временно приостановлено.

Ранее в Подмосковье 15-летний подросток погиб, катаясь на крыше электрички. О трагедии сообщил телеканал 360.