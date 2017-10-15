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Происшествия
Иномарка с женщиной и ребенком вылетела на рельсы под Петербургом
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    Иномарка с женщиной и ребенком вылетела на рельсы под Петербургом

    17:22  15 Октября 2017
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    Иномарка с женщиной и ребенком вылетела на рельсы под Петербургом

    Санкт-Петербург, 15 октября. Иномарка Nissan Murano, в салоне которой находились женщина и ребенок, пробила ограждение и вылетела на железнодорожные пути на станции Репино в Курортном районе Санкт-Петербурга.

    О ЧП сообщили очевидцы, выложив фото оказавшегося на путях кроссовера. Снимки появились в паблике «ДТП и ЧП в Петербурге» в соцсети «ВКонтакте».

    Иномарка с женщиной и ребенком вылетела на рельсы под Петербургом

    По предварительным данным, за рулем кроссовера была женщина, а внутри машины в момент ДТП на заднем сиденье находился ребенок. В комментариях к фото пользователи, находившиеся на станции, утверждают, что на путях иномарка якобы оказалась из-за проблемы с тормозной системой.

    После того, как иномарка оказалась на путях, движение электропоездов в районе станции Репино было временно приостановлено.

    Ранее в Подмосковье 15-летний подросток погиб, катаясь на крыше электрички. О трагедии сообщил телеканал 360.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #петербург #железная дорога #кроссовер #переезд
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