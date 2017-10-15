Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Пропавшую девушку почти месяц ищут в Прикамье
Происшествия
Два сотрудника котельной пострадали из-за хлопка газа в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Два сотрудника котельной пострадали из-за хлопка газа в Петербурге

    15:05  15 Октября 2017
    45

    Два сотрудника котельной пострадали из-за хлопка газа в Петербурге

    Санкт-Петербург, 15 октября. Два человека пострадали из-за хлопка газа в Василеостровском районе Петербурга. Об этом в воскресенье сообщили представители ГУП «ТЭК СПб».

    Инцидент произошел в помещении котельной на Уральской улице. Согласно предварительной информации, два работника унитарного предприятия получили баротравмы. При этом была повреждена облицовка котла, однако само помещение не было разрушено.

    «ГВС и тепло подается в полном объеме. Руководством предприятия по данному инциденту будет проведено расследование», — указано в заявлении.

    Напомним, ранее стало известно о взрыве газа в жилом доме в Пермском крае.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #котельная
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 4071

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6446

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        5705

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6149

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        82359
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        4071
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        7208
        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        10:07   15 Октября 2017
        242
        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        7:54   15 Октября 2017
        189