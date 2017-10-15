Два сотрудника котельной пострадали из-за хлопка газа в Петербурге

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Санкт-Петербург, 15 октября. Два человека пострадали из-за хлопка газа в Василеостровском районе Петербурга. Об этом в воскресенье сообщили представители ГУП «ТЭК СПб».

Инцидент произошел в помещении котельной на Уральской улице. Согласно предварительной информации, два работника унитарного предприятия получили баротравмы. При этом была повреждена облицовка котла, однако само помещение не было разрушено.

«ГВС и тепло подается в полном объеме. Руководством предприятия по данному инциденту будет проведено расследование», — указано в заявлении.

Напомним, ранее стало известно о взрыве газа в жилом доме в Пермском крае.