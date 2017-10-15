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Россия
Вторая кольцевая автодорога может появиться в Ленобласти и Петербурге
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    Вторая кольцевая автодорога может появиться в Ленобласти и Петербурге

    11:09  15 Октября 2017  /обновлено: 11:12  15 Октября 2017
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    Вторая кольцевая автодорога может появиться в Ленобласти и Петербурге

    Санкт-Петербург, 15 октября. В настоящее время разрабатываются планы по созданию в Петербурге и Ленинградской области второй кольцевой автодороги вокруг города. Как сообщил в субботу министр транспорта России Максим Соколов, для того, чтобы ускорить процесс создания КАД-2, планируется передать часть дорог Ленобласти в федеральную собственность.

    «Ведется работа по приведению в нормативное состояние и развитию там, где это возможно, южного полукольца», — сообщил Соколов, подчеркнув, что «бетонки» в Ленобласти передаются в федеральную собственность для того, чтобы «заранее, пока трафик на кольцевой автодороге вокруг Санкт-Петербурга не достиг запредельных параметров, выводить транзит на большое кольцо вокруг Санкт- Петербурга».

    Вторая кольцевая автодорога может появиться в Ленобласти и Петербурге

    В федеральную собственность точно будет передана трасса А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Строительство КАД-2 вокруг Петербурга начнется нескоро — к практической реализации проекта можно будет приступить только после 2020 года, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Напомним, вчера под Петербургом был открыт новый участок федеральной трассы А-121 «Сортавала». Новая четырехполосная трасса, проложенная там, где раньше вязли даже грузовики, соответствует требованиям категории I-B с разрешенной скоростью до 120 км/ч.

    Вторая кольцевая автодорога может появиться в Ленобласти и Петербурге

    Автор: Валентин Меликов
    #соколов
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