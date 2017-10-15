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Две иномарки столкнулись на трассе в Свердловской области, есть пострадавшие
Происшествия
Мать упавшей с трапа в «Пулково» девочки рассказала о смерти ребенка
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    Мать упавшей с трапа в «Пулково» девочки рассказала о смерти ребенка

    8:26  15 Октября 2017
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    Мать упавшей с трапа в «Пулково» девочки рассказала о смерти ребенка

    Санкт-Петербург, 15 октября. Мать погибшей после падения с трапа в аэропорту «Пулково» полуторагодовалой девочки рассказала об обстоятельствах гибели своего ребенка. По словам матери, врачи сделали все возможное, чтобы спасти малыша, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

    Как сообщила женщина, накануне у пострадавшей девочки в четвертый раз остановилось сердце — это была уже четвертая остановка сердца за сутки. В результате ребенок пережил три клинические смерти за семь минут. Врачи, по словам матери, в течение получаса пытались завести сердце пострадавшей девочки, однако им не удалось это сделать.

    Мать упавшей с трапа в «Пулково» девочки рассказала о смерти ребенка

    Напомним, происшествие, которое привело к гибели ребенка, произошло 28 сентября — поданный к самолету трап обрушился под ногами у 44-летней женщины, которая несла на руках полуторагодовалую внучку, и они упали с высоты более трех метров. Ранее «Газета.ru» сообщала, что работник «Пулково», отвечавший за ремонт трапа, был задержан и отправлен под домашний арест. После инцидента началась масштабная проверка трапных систем во всех аэропортах России, в нескольких случаях уже выявлены серьезные нарушения по части безопасности.

    Автор: Валентин Меликов
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