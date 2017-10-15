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Путин открыл ассамблею Межпарламентского союза в Петербурге
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    Путин открыл ассамблею Межпарламентского союза в Петербурге

    5:15  15 Октября 2017
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    Путин открыл ассамблею Межпарламентского союза в Петербурге

    Санкт-Петербург, 15 октября. Президент России Владимир Путин выступил на открытии 137-й ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

    Президент отметил роль парламентариев в налаживании дипотношений, выработке национальных моделей и поиске ответов на современные угрозы. Владимир Путин напомнил о попытках ограничить контакты между парламентариями, в том числе с помощью «дискриминационных и санкционных списков». Такую практику президент назвал вредной и глупой.

    «Считаем такую практику недопустимой, вредной и просто глупой. Тем более контрпродуктивно, когда в рамках межпарламентских структур ущемляются целые делегации, к сожалению и такое тоже бывает», — отметил президент России.

    Напомним, ассамблея Межпарламентского союза проходит с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге. Свое участие в ней уже подтвердили 100 председателей парламентов. Всего в ассамблее примут участие делегации из более чем 160 стран.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #петербург #ассамблея межпарламентского союза
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