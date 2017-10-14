Петербуржцы не заметили предупреждений о ремонте в Пулково и платят

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Санкт-Петербург, 14 октября. Жители Санкт-Петербурга оплачивают парковку в аэропорту Пулково, несмотря на гарантированные десять бесплатных минут. Одна из трех полос в зоне отправления перекрыта из-за ремонтных работ.

На сайте воздушной гавани об этом сообщалось заблаговременно. Однако многие жители города на Неве выпустили из виду это обстоятельство. Представители аэропорта Пулково ожидают, что до десятого ноября проблема будет решена.

Ранее сообщалось, что из-за матчей «Зенита» движение в Приморском районе Петербурга будут ограничивать.