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Происшествия
Бомбу искали в 18 отделениях «Райффайзенбанка» в Петербурге
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    Бомбу искали в 18 отделениях «Райффайзенбанка» в Петербурге

    16:31  14 Октября 2017
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    Бомбу искали в 18 отделениях «Райффайзенбанка» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 14 октября. Правоохранительные органы северной столицы эвакуировали порядка 250 сотрудников из-за звонка о заложенной бомбе в «Райффайзенбанке», речь идет о 18 филиалах кредитного учреждения. 

    В колл-центр «Райффайзенбанка» 13 октября поступил звонок о минировании. По словам анонима, в одном из офисов финансового учреждения была заложена бомба. Сообщении о бомбе парализовало работу банка. Вынужденно прекратили работу 18 отделений, экстренные службы провели срочную эвакуацию. Взрывотехники не обнаружили следов бомбы, пишут «Невские новости». 

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #петербург #минирование
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