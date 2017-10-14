Бомбу искали в 18 отделениях «Райффайзенбанка» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 14 октября. Правоохранительные органы северной столицы эвакуировали порядка 250 сотрудников из-за звонка о заложенной бомбе в «Райффайзенбанке», речь идет о 18 филиалах кредитного учреждения.

В колл-центр «Райффайзенбанка» 13 октября поступил звонок о минировании. По словам анонима, в одном из офисов финансового учреждения была заложена бомба. Сообщении о бомбе парализовало работу банка. Вынужденно прекратили работу 18 отделений, экстренные службы провели срочную эвакуацию. Взрывотехники не обнаружили следов бомбы, пишут «Невские новости».