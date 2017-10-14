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Власти Петербурга назвали предполагаемую стоимость проезда в аэроэкспрессе
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    Власти Петербурга назвали предполагаемую стоимость проезда в аэроэкспрессе

    9:40  14 Октября 2017
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    Власти Петербурга назвали предполагаемую стоимость проезда в аэроэкспрессе

    Санкт-Петербург, 14 октября. Власти Петербурга назвали примерную стоимость проезда на аэроэкспрессе, который будет курсировать от аэропорта «Пулково» до Витебского вокзала.

    По словам главы комитета финансов Алексея Корабельникова, базовая стоимость тарифа за одну поездку составляет 250 рублей, его максимальная стоимость — 350 рублей. Однако точный размер оплаты проезда будет установлен после анализа объема пассажиропотока на аэроэкспрессе, сообщили в пресс-службе Игоря Албина.

    По приблизительным данным, всего на реализацию этого проекта будет потрачено более 15 млрд рублей. Об этом заявила руководитель комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

    Соглашение с инвестором будет заключено на 30 лет, строительство займет примерно четыре года.

    Автор: Дима Оленин
    #пулково #аэроэкспресс
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